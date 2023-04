Le BEL 20 se maintient difficilement à 3.800 points

Le BEL 20 était irrégulier et ses voisins européens partagés jeudi matin, l'indice bruxellois tentant de se maintenir à 3.800 points, en recul d'une fraction et, toujours sous la pression de AB InBev (57,99) qui abandonnait 1,1%.

Elia (124,60) était également en baisse de 1,3% alors que Melexis (98,95) se distinguait en regagnant 2,7%, arGEN-X (346,00) et Galapagos (34,83) remontant de 0,7 et 0,1%, UCB (86,56) s'appréciant de 0,1% alors que Solvay (106,70) était momentanément inchangée.

Bekaert (41,18) et Ontex (7,43) valaient 1,3 et 1,6% de plus que la veille à l'inverse de Orange Belgium (15,40) et Wereldhave Belgium (54,00) qui reperdaient 1,8 et 3,6%.

Hyloris (13,60) et Fagron (17,30) bondissaient enfin de 6,7 et 5,7%, Biocartis (0,714) et Mithra (3,14) de 3,8 et 2,8%, MDxHealth (0,309) de 2,3%.

L'euro s'inscrivait à 1,1020 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0995 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 59.180 euros, en progrès de 375 euros.