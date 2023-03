Le BEL 20 tente de se maintenir au-dessus des 3.700 points

KBC (63,30) remontait également de 2,8%, devant AB InBev (59,39) et Barco (27,00) qui s'appréciaient de 1,6 et 1,2%, Sofina (195,40) regagnant 1,3%.

Aperam (33,17) et Umicore (30,04) remontaient de 0,7 et 0,5%, D'Ieteren (174,40) et Elia (120,00) de 0,7 et 0,8%, GBL (75,80) de 1,1%.

Les immobilières restaient quant à elles partagées avec un mieux de 1,1% en WDP (26,08).

Le beau dividende annoncé par Exmar (9,29) faisait bondir le titre de 7,2% tandis que Kinepolis (45,86) regagnait 5%, CFE (9,90) et DEME (116,18) s'appréciant de 2,6 et 1,6%.