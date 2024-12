"Pour survivre, il faut viser la rentabilité": les colis postaux, toujours plus nombreux, changent le quotidien des libraires

Les colis sont de plus en plus nombreux et ont une influence sur le métier de beaucoup de personnes : libraires qui sont devenus des points relais, livreurs, facteurs et le personnel des distributeurs comme Bpost en général.

Kosta a dû s'adapter à cette nouvelle tendance, avec comme conséquence que certains produits disparaissent pour laisser place aux colis et à d'autres produits qui intéressent plus les clients. De plus, il a élargi ses heures d'ouverture : 7 jours sur 7 et de 8 h à 20 h. Avant, la librairie était fermé le dimanche et les autres jours de la semaine, l'établissement fermait ses portes à 18h30.

Pour l'instant, Kosta travaille avec trois distributeurs : Bpost, DHL et DPD. Il va bientôt intégrer Mondial Relay pour avoir encore plus de colis et donc plus de clients.

Bpost a d'ailleurs enregistré un nouveau record de colis livrés le 04/12 : 813.000 colis en une journée. Les centres de tri fonctionnent à plein régime. "Dans notre centre de tri de Charleroi, on va doubler la capacité du centre d'ici 2025", note Mathieu Godefroy, porte-parole de Bpost.

L'année dernière, un pic de 700.000 colis a été atteint, mais jamais autant qu'il y a quelques jours. L'entreprise fait appel à du personnel supplémentaire : 1500 personnes par jour pour le dernier trimestre de l'année.