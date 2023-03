Le BEL 20 teste les 3.800 points et termine la semaine en beauté

Après être repassé une heure dans le rouge vendredi matin, l'indice BEL 20 devait se ressaisir et confirmer une cinquième hausse consécutive en gagnant finalement 0,42% à 3.793,19 points, soit 2,79% plus bas que le 28 février dernier mais, 2,48% plus haut qu'au 31 décembre passé grâce au rebond de 4,59% de cette semaine.

Douze de ses éléments étaient teintés de vert, emmenés par Sofina (206,40) qui bondissait de 2,99% après résultats, Galapagos (35,33) et AB InBev (61,33) suivant avec des mieux de 2,38 et 1,12% tandis que KBC (63,30) remontait de 0,73%.

UCB (82,44) et arGEN-X (340,70) reperdaient par contre 1,27 et 0,35%, Ageas (39,86) et Barco (27,44) reculant de 0,18 et 0,15%, Elia (121,60) et Cofinimmo (81,55) de 0,33 et 0,55%.