Le CEO de Proximus va bientôt quitter son poste: pour sa dernière année, il a empoché un sacré pactole

En plus d'un salaire plus que confortable, le grand patron de Proximus a pu bénéficier de généreuses primes.

Le directeur exécutif de Proximus Guillaume Boutin, qui quittera le groupe en mai prochain, a gagné l'an dernier un peu plus de 2,2 millions d'euros. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'entreprise de télécommunications.

Guillaume Boutin a signé l'an dernier un nouveau contrat de six ans. Celui-ci a été assorti d'une augmentation de salaire et d'un bonus unique sous la forme d'actions. Le directeur exécutif a gagné près d'un million d'euros de plus qu'en 2023.