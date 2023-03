Les grossistes alimentaires Franky Fresh Food et UpFresh annoncent leur fusion

Les grossistes en produits frais Franky Fresh Food et UpFresh ont annoncé jeudi qu'ils fusionnaient. Le nouveau groupe formé opérera dans tout le pays avec 434 collaborateurs et sept établissements.

En tant que grossistes, Franky Fresh Food, qui fait partie de Willy Naessens Food Group, et UpFresh, qui appartient à la famille Depuydt, fournissent des produits frais aux bouchers, traiteurs, épiceries fines, supermarchés indépendants, commerces de détail et entreprises de restauration collective, entre autres, à partir de deux sites principaux et de cinq hubs.

"En unissant leurs forces, les deux sociétés s'assurent un ancrage local et une base solide pour anticiper l'évolution des besoins du marché et continuer à inspirer leurs clients. Ce partenariat est fondé sur la préservation de ses propres forces et un héritage combiné de plus de 120 ans d'entrepreneuriat familial", soulignent les deux sociétés dans un communiqué commun. L'actionnariat des deux grossistes reste quant à lui inchangé. Parmi les avantages avancés, Franky Fresh Food et UpFresh évoquent les économies d'échelle réalisées.