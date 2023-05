Les magasins Action changent de stratégie: à côté des 210 points de vente, il y a désormais une nouveauté

Action, le "discounter" (magasin qui cherche les prix les plus bas) non-alimentaire, continue d'afficher une forte croissance Europe. L'enseigne n'est pas forcément réputée pour la qualité et la durabilité de ses produits, mais elle parvient à séduire avec une offre importante et des prix très contenus.

Pour poursuivre sa croissance, et parallèlement au 210 magasins déjà présent en Belgique, Action a lance aujourd’hui sa boutique en ligne en Belgique. On y trouvera, selon le communiqué de presse, des produits différents de ceux vendus dans ses magasins. Pour Joeri Sanders, le responsable pour la Belgique et le Luxembourg, "de nombreux produits de la boutique en ligne sont plus volumineux que ceux de nos magasins". On trouvera donc, en ligne, des produits comme le mobilier de jardin, les chariots à outils, les tapis, etc...

Il y a deux ans, Action a ouvert son premier webshop aux Pays-Bas et aujourd’hui, la Belgique est le premier pays à emboîter le pas. "Comme aux Pays-Bas, l’objectif est de compléter l’offre de nos magasins", confirme Joeri Sanders. "Nos magasins restent le moteur de notre stratégie de croissance. Nous continuons à y investir massivement – via des déménagements récents à Courtrai et Lanaken et l’ouverture d’un tout nouveau magasin à Calamine – et à y recruter du personnel".

Action propose en moyenne 150 produits sur son nouveau site, et de nouveaux produits seront mis en ligne tous les mardis à midi. Les achats seront livrés à domicile dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.