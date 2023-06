M. Gatz évoque une relance de l'appel d'offres pour le métro 3 pour faire baisser le coût

Le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz, a évoqué lundi une possible relance de l'appel d'offres pour la construction de la ligne 3 du métro dans la capitale, si les négociations avec les deux entreprises soumissionnaires n'aboutissent pas à une réduction de la facture, de "plus de trois milliards d'euros".

"On va négocier maintenant pendant quelques mois pour voir comment on peut réduire cette facture. Si on ne la réduit pas, on va rouvrir le dossier, on va perdre du temps pour ne pas perdre de l'argent et on va rouvrir le marché", a-t-il ajouté.

Le ministre a aussi évoqué des discussions avec Beliris, l'accord de coopération conclu en septembre 1993 entre le pouvoir fédéral belge et la Région de Bruxelles-Capitale.

Il a admis que le budget bruxellois était "sous forte pression", tout en prédisant que la confection du budget pour 2024, une année électorale, sera "pénible" et "vraiment très difficile".