Matières premières: l'or s'éloigne d'un sommet, le cacao et le nickel ternes

Quand les investisseurs estiment que cette dernière va relever ses taux, ils préfèrent les obligations d'Etat et le dollar à l'or, autre valeur refuge.

Mais vendredi, les chiffres de l'emploi américain ont fait état d'un marché du travail robuste, ce qui pourrait alimenter l'inflation et pousser la Fed à plus de fermeté.

Le prix de l'once d'or en a souffert, et elle ne coûtait plus que 2.009,37 dollars vers 15H00 GMT (17H00, heure de Bruxelles), contre 1.990 dollars sept jours plus tôt en fin de séance.

Les cours du cacao ont légèrement baissé sur la semaine, résultats de prise de positions des investisseurs.

Les prix du cacao restent cependant toujours très élevés, proche de leurs plus hauts niveaux depuis octobre 2016 à Londres et août 2016 à New York.