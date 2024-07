Pas de train entre Liège-Guillemins, Herstal et Liers jusqu'au 25 août

La circulation des trains est interrompue entre Liège-Guillemins, Herstal et Liers jusqu'au dimanche 25 août. Infrabel profitera des 20 prochains jours pour effectuer des travaux de rénovation des voies, ponts et tunnels situés entre ces gares.

Les équipes du gestionnaire du réseau ferroviaire vont profiter de l'interruption de circulation pour procéder au renouvellement d'éléments de la voie, d'un passage sous les voies et d'un mur de soutènement, de la signalisation et de la caténaire. Le gestionnaire de l'infrastructure réalisera également des travaux de maintenance des passages à niveau de la rue Jolivet (Liège) et de la rue de la Limite (Herstal).

Pour remplacer les trains, la SNCB met en place des bus de remplacement entre Liège-Guillemins, Herstal et Liers. Les week-ends des 13-14/07 et 3-4/08, tous les trains seront également remplacés par des bus entre Hasselt et Liers. Pour plus d'informations, les voyageurs sont invités à consulter le site et l'application de la SNCB.