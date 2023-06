Plus de 7 maraîchers spécialisés en fruits et légumes sur 10 en infraction

Plus de 7 maraîchers belges spécialisés dans la vente de fruits et légumes frais sur 10 étaient en infraction à l'issue d'un contrôle du SPF Economie entre juin et décembre 2022, indique-t-il jeudi dans un communiqué. Les contrôles concernaient différentes réglementations, dont l'indication du pays d'origine et des prix.