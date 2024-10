Poussé par l'incertitude liée à Trump, l'or atteint un prix record

Pour les investisseurs et les grandes banques, l’or est une valeur refuge. Elle est sûre face aux instabilités notamment liées aux conflits plus nombreux dans le monde. L’élection américaine joue aussi un rôle : le potentiel retour de Donald Trump à la maison blanche fait grimper les courts.

Les Belges peuvent-ils investir aussi?

Oui, même si très peu de banques nous proposent encore d’acheter de l'or. Des banques privées le font encore. Autre option : en acheter auprès d’un courtier spécialisé et agréé.

Soit on achète de l'or physique, donc on repart avec son lingot ou ses pièces, c'est plus sécurisant.

Soit on opte pour de l'or ''papier'', c'est-à-dire qu'on achète un produit financier, de manière virtuelle. Ce qui freine davantage, puisqu'en cas de crise, on n'est pas certain de pouvoir récupérer son or en mains propres.

On peut investir de petites sommes en or

On ne va bien sûr pas jouer dans la même cour que les grands investisseurs, mais on peut déjà investir de petites sommes.

Le lingot d’un gramme coûte un peu plus de 80 euros pour l'instant. Celui d'un kilo grimpe donc à plus de 80000 euros. Un conseil si on en achète et qu’on les stocke chez nous : mieux vaut prévenir notre assureur. C’est plus prudent en cas de vol ou d'incendie.