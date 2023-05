Six Belges sur 10 ont volontairement moins utilisé leur voiture

La crise énergétique et la hausse de l'inflation provoquées par la guerre en Ukraine continuent de peser dans le portefeuille des Belges. Entre les mois d'avril 2022 et 2023, pas moins de 61% des personnes interrogées ont décidé de moins utiliser leur véhicule, d'abord pour s'épargner les dépenses de roulage. La conscience climatique joue également un rôle, puisque 47% des répondants ont parcouru moins de kilomètres afin, aussi, de réduire leur empreinte écologique. Enfin, le télétravail a tiré à la baisse les habitudes de déplacement pour 16% des sondés.

Laisser la voiture au garage, c'est un choix - ou une option réellement envisageable - qui s'observe plus fortement chez les personnes qui roulaient déjà peu. Ainsi, les automobilistes qui ne dépassent pas les 7.500 kilomètres par an sont 65% à avoir réduit leurs distances à quatre roues durant l'année écoulée, tandis que cette diminution tombe à 54% pour celles et ceux qui parcourent annuellement plus de 25.000 kilomètres.