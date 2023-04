Six personnes autistes renforcent les équipes "IT/ICT" d'Infrabel

Six personnes autistes ont rejoint il y a quelques jours les équipes de la division "IT/ICT" (technologies de l'information et de la communication) d'Infrabel, a annoncé jeudi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire via communiqué. "Ces nouveaux collègues apportent leur expertise en matière de tests et de développements de logiciels destinés à la gestion du trafic ferroviaire", explique Infrabel. Cette collaboration, inédite pour Infrabel, découle d'un marché public remporté par Passwerk.