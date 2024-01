Suisse: les exportations se contractent de 1,2% en 2023

La Suisse a vu ses exportations se contracter en 2023, plombées par un recul des échanges avec l'Allemagne, les Etats-Unis et la Chine, ses trois plus gros partenaires commerciaux, annoncent mardi les douanes.

Les importations ont elles aussi fléchi, affichant une baisse de 3,8% à 225,8 milliards de francs sous l'effet du recul des prix de l'énergie, la balance commerciale bouclant ainsi sur un excédent en hausse, à 48,5 milliards de francs, contre 42,8 milliards un an plus tôt.

Le recul des exportations a surtout touché les métaux (en baisse de 9%), les instruments dits de précision comme les instruments médicaux (-2%) et les machines et équipements électroniques (-0,5%), qui correspondent au pan de l'économie suisse le plus sensible à l'évolution de la conjoncture mondiale.

Par contraste, l'horlogerie a aligné une troisième année de croissance record, affichant une hausse de 7,6% malgré une base de comparaison très élevée. La pharmacie et la chimie, le premier secteur d'exportation de Suisse, a de son côté affiché une progression de 0,7% sur un an.

Les exportations du pays alpin ont reculé de 2,4% vers l'Allemagne, son plus gros débouché en Europe, et de 3,7% vers les Etats-Unis.