Un accord annoncé avec les anciens dirigeants de bit4you pour un remboursement des clients

Un accord a été dégagé avec les actionnaires et anciens dirigeants de la plateforme de cryptomonnaies bit4you en vue du remboursement de l'ensemble des créanciers et clients de la plateforme, ont annoncé jeudi par voie de communiqué Me Mischaël Modrikamen et Me Florian Ernotte, représentants de 293 clients de Bit4you.