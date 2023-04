Une délégation de WBI à Madrid pour concrétiser la "montée en puissance des relations"

Wallonie-Bruxelles International (WBI) ouvrira une nouvelle délégation à Madrid en septembre prochain. La capitale espagnole étant devenue "incontournable" pour la Belgique francophone, l'initiative permettra de poursuivre la "montée en puissance des relations" entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Espagne, selon l'administratrice déléguée de l'Awex et WBI Pascale Delcomminette.

Au-delà des relations commerciales qui étaient déjà assurées par l'Awex, la nouvelle représentation permettra "d'aborder de manière plus approfondie les matières académiques et culturelles", se félicite Mme Delcomminette.

D'un côté figure un lieu immense avec possibilité d'espace de conférence au coeur de Salamanca, le quartier le plus cher du pays. De l'autre, une option plus modeste mais qui colle probablement davantage à l'état des finances de la Fédération, reconnait-on.

"Nous fonctionnons avec une enveloppe fermée, il s'agit donc d'une réorientation de nos moyens afin de faire rayonner la Fédération et la Wallonie là où c'est le plus opportun", rappelle M. Jeholet.

"Nous avons fermé certaines représentations, à Santiago, à Varsovie ou La Haye, et nous en ouvrons d'autres comme ici ou à Londres. Outre un délégué, il y aura notamment un conseiller académique et scientifique et un chargé de projets culturels. Leur rôle sera d'intensifier et de renforcer nos relations avec l'Espagne."