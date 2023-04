Une soixantaine d'élèves de rhéto à la découverte du chantier RER à Lillois

Cinquante-six élèves de rhéto du Collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud se sont rendus lundi sur un chantier ferroviaire à Lillois. Ils étaient accueillis par Infrabel, qui travaille pour l'instant pour boucler un chantier de renouvellement de sept ponts en neuf jours sur la ligne 124 Bruxelles-Nivelles dans le cadre de la mise à quatre voies pour l'arrivée du RER. Les élèves avec option math et sciences fortes envisagent pour une bonne part de devenir ingénieurs. La circulation des trains étant actuellement coupée sur la ligne pour permettre ces gros travaux, ils ont pu se rendre compte concrètement des défis techniques posés par le chantier, et interroger sur place les responsables d'Infrabel, société en quête de nouveaux talents.

Infrabel compte recruter 1.500 collaborateurs en 2023 et 2024. Lors de la visite de chantier organisée lundi matin, les élèves de rhéto ont pu découvrir comment, concrètement et sur le terrain, sont menés de grands chantiers mais aussi les différents métiers techniques du secteur ferroviaire.

En compagnie de leurs professeurs, de plusieurs responsables des chantiers en cours et de l'administrateur délégué d'Infrabel Benoit Gilson, les rhétos ont visité deux chantiers à Lillois. Le premier concerne le pont de la rue Fontaine Saint-Martin qui date de 1835 et a été "prolongé" par une infrastructure neuve en béton tout en étant conservé, et le deuxième est le pont de la rue du Jacquier (1834) qui va être remplacé par trois modules préfabriqués sur place.