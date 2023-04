USA: l'inflation ralentit en mars à 4,2% sur un an

L'inflation a ralenti au mois de mars aux Etats-Unis à 4,2%, sur un an, contre 5,1% le mois précédent, dont les données ont été légèrement révisées (5% initialement), selon l'indice PCE publié vendredi par le département du Commerce et qui est privilégié par la Réserve fédérale (Fed).

Sur un mois, la hausse des prix s'est également encore ralentie, à 0,1%, ce qui est conforme aux attentes des analystes, selon le consensus publié par briefing.com.

L'inflation sous-jacente, excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie et qui est la donnée particulièrement observée à la Fed, est en baisse mais moins rapide et dépasse l'inflation globale, à 4,6% sur un an, contre 4,7% un mois plus tôt.