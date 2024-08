Voici ce qu'a rapporté la taxe sur les "sauts de puce" en avion en Belgique

Pour tenter de limiter ces sauts de puce aériens, le gouvernement fédéral a instauré le 1er avril 2022 une "contribution à l'embarquement" de dix euros pour les vols civils de moins de 500 kilomètres, de deux euros pour les trajets de plus de 500 kilomètres au sein de l'Union, vers le Royaume-Uni et la Suisse, de quatre euros enfin pour les plus grandes distances.

Supposée rapporter 30 millions lors de ses neuf premiers mois d'application, cette taxe n'en a ramené que 21 millions d'avril à décembre 2022. Mais les objectifs 2023 - 40 millions étaient escomptés - sont remplis, fait savoir le SPF Finances : près de 40,4 millions ont été engrangés l'an passé, plus précisément 20,6 millions d'euros pour les trajets intra-UE de plus de 500 kilomètres, 16,4 millions d'euros pour les trajets extra-UE de plus de 500 kilomètres, et 3,4 millions d'euros pour les trajets de moins de 500 kilomètres. Pour les six premiers mois de 2024, les recettes de la taxe de dix euros se sont élevées à 2,1 millions d'euros.