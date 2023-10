Action spontanée des douaniers à Brussels Airport: "Impossible de sortir, des milliers de personnes bloquées"

"Gros dysfonctionnement à Bruxelles national. L'impression d'être retenu prisonnier à la sortie bagages. Sympa comme accueil après un vol de 17h", a déploré André ce lundi à 9h30 via le bouton orange Alertez-nous. "Toutes les valises sont fouillées et les gens rouspètent", a ajouté ce passager énervé et surtout fatigué après un long voyage.

"Les douanes de Zaventem ont décidé d’emmerder les voyageurs. Des milliers de personnes bloquées", a confirmé Jeff quelques minutes plus tard. "Impossible de sortir de l’aéroport de Zaventem", se plaint également Michel.