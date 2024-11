Une Érythréenne de 22 ans retrouvée égorgée dans la Meuse: un homme placé sous mandat d'arrêt

Un homme né en 1999 a été placé sous mandat d'arrêt pour le meurtre d'une Érythréenne de 22 ans survenu lundi soir à Yvoir, indique le parquet de Namur.

"Un homme et sa compagne se seraient disputés au bord de la Meuse à Yvoir. L'homme, né en 1999, aurait sorti un couteau et porté des coups à la gorge de la victime", précise le parquet de Namur. "Le corps de cette dernière a été retrouvé dans l'eau par les services de secours vers 18h25. Le suspect a été immédiatement privé de liberté. Le laboratoire de la police scientifique, le médecin légiste, le Service d'Enquête et de Recherches (SER), les services de police, le parquet et le juge d'instruction sont descendus sur les lieux."