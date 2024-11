Lola, l'adolescente disparue depuis plus d’un mois à Quiévrain, a été retrouvée

Lola Rousseau, qui avait disparu à Quiévrain le 28 septembre dernier, vient d'être retrouvée "en bonne santé", annonce ce jeudi matin la police fédérale sur les réseaux sociaux.

#Feedback - Lola ROUSSEAU (16) disparue à Quiévrain le 28/09/2024 a été retrouvée en bonne santé. Merci pour votre collaboration. — Police Fédérale (@policefederale) November 7, 2024

L'adolescente de 16 ans avait quitté son domicile et ne s'était plus manifestée, inquiétant ses proches et plus globalement toute une région.