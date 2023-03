Après l'explosion, le désespoir et partir

"J'avais la sensation que les flammes autour de moi me léchaient et allaient me dévorer", a déclaré Alphonsine Sorozo Umubyeyi devant la cour d'assises de Bruxelles, mercredi. Elle se trouvait dans le 3e wagon du métro au moment de l'attentat à Maelbeek, le 22 mars 2016. Après s'être dégagée de la rame et être remontée à la surface, elle décide de partir à pied pour retourner chez elle. Trois jours plus tard, elle sort du déni et se rend à l'hôpital.