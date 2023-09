Arrestations à Philadelphie après des pillages en marge d'un rassemblement

Une quinzaine de jeunes ont été interpellés dans la nuit de mardi à mercredi à Philadelphie, dans l'est des États-Unis, après des "pillages" de magasins en centre-ville à la suite d'un rassemblement pacifique contre des violences policières.

"Ce qui s'est passé ce soir est qu'une bande de criminels opportunistes ont profité d'une situation et tenté de détruire notre ville", a tonné sur des télévisions locales, lors d'un point de presse dans la nuit, le commissaire de police John Stanford.

La chaîne CBS et le policier ont rendu compte de "pillages" par des "jeunes" de magasins des marques de vêtements Lululemon et Foot Locker en plein centre de Philadelphie à partir de 20H00 locales (02H00 heure belge) et durant une partie de la nuit.