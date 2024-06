Cathy Y. a réalisé des recherches internet sur les boîtes à bébés après son accouchement

"Quand on consulte une page sur internet, les données sont rapatriées sur l'ordinateur, qui les interprète ensuite. Par défaut, il existait une différence de 09h00 entre l'heure réelle et l'heure de l'ordinateur. Lorsque cela se produit, on utilise un programme d'adaptation de fichiers, qui les reprend, les analyse et recalcule l'heure exacte du fichier. Les heures inscrites au PV sont les heures déjà recalculées", a précisé l'expert en criminalité informatique.

Le témoin a assuré qu'aucune manipulation n'est possible pour modifier ces heures.