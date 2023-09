Cinq ans de prison requis pour le viol d'une prostituée sous la menace d'un couteau

Le 6 mai dernier, le prévenu reconnaît avoir agressé sexuellement une prostituée au sein d'une maison close après lui avoir fait croire qu'il avait de l'argent pour payer la prestation sexuelle. "Finalement, il n'avait pas d'argent et a sorti un couteau pour menacer la victime et obtenir ce qu'il voulait", a indiqué le ministère public. Interpellé le lendemain des faits, après être revenu sur les lieux toujours armé du couteau, le jeune homme de 18 ans a dit en audition "être désolé, mais qu'il avait besoin de coucher."

Une peine de 5 ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire partiel pour la moitié de la peine de prison, est requise par la substitute du procureur Garcez. "Il est tout jeune, il entame à peine sa majorité qu'il passe au viol. Il représente un danger pour la société et je me demande ce qu'il se passera quand il voudra coucher une prochaine fois", a confié cette dernière. Me Lucas Rodriguez, à la défense, a plaidé un sursis probatoire.