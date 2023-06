Cinq ans requis pour des parents poursuivis pour traitements inhumains et dégradants

Le tribunal correctionnel de Verviers s'est penché vendredi sur un dossier de maltraitance intrafamiliale. Un couple, habitant Dison, est poursuivi pour des traitements inhumains et dégradants, des coups et blessures, des privations arbitraires de liberté à l'égard de deux de ses enfants, une fille et un garçon, nés en 2005 et 2007.