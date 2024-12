États-Unis: avant son départ du pouvoir, Joe Biden allège la peine de près de 1.500 prisonniers

"Je gracie 39 personnes qui ont fait preuve d'une réhabilitation réussie", a indiqué le président américain dans un communiqué, ajoutant qu'il avait aussi commué les peines "de près de 1.500 personnes purgeant de longues peines de prison". "L'Amérique s'est construite sur la promesse de possibilité et de secondes chances", a déclaré Joe Biden. "En tant que président, j'ai l'immense privilège d'accorder ma clémence aux personnes qui ont fait preuve de remords et réhabilitation."

Selon la Maison Blanche, il s'agit du plus grand nombre d'actes de clémence en un jour dans toute l'histoire américaine, et les 1.500 personnes concernées purgeaient leur peine chez elles depuis au moins un an.

Ces personnes placées en détention à domicile "pendant la pandémie de Covid ont réussi à se réinsérer dans leur famille et leur communauté et ont montré qu'elles méritaient une seconde chance", a ajouté le président sortant.

Joe Biden a également précisé que les 39 personnes graciées pour des peines concernant des actes non violents "s'étaient engagées à rendre leur communauté plus forte et plus sûre".