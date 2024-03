Cinq arrestations dans une enquête anversoise pour trafic international de stupéfiants

Une enquête de la justice anversoise sur une organisation criminelle internationale suspectée d'être impliquée dans un trafic de stupéfiants a mené à l'arrestation de cinq personnes pour blanchiment d'argent et commerce de bijoux de contrefaçon. Au total, 20 perquisitions ont eu lieu à travers tout le pays.

Les malfaiteurs possédaient leur propre comptoir d'or à la frontière franco-belge, où ils achetaient des bijoux volés. Ils les amenaient ensuite dans le quartier diamantaire d'Anvers pour les faire fondre dans une fonderie illégale. Des bijoux et des montres de contrefaçon étaient également importés de Chine. Les malfrats louaient également un bureau dans le centre commercial Empire à Anvers.

L'enquête avait débuté en octobre 2022, lorsqu'un colis postal à destination d'Israël contenant 600 grammes de cocaïne avait été intercepté à l'aéroport de Bruxelles, explique le parquet d'Anvers. La police anversoise avait alors pu remonter la piste d'un gang actif notamment en Israël, en Chine, en Italie, en Autriche, en Turquie et aux Émirats arabes unis (EAU). Ses membres faisaient du trafic de bijoux de contrefaçon à grande échelle.

Mardi, la police a effectué 20 perquisitions à Anvers, Edegem et Ixelles. Grâce à une coopération internationale, des opérations ont également eu lieu aux Pays-Bas, en Israël et en Slovaquie. Onze personnes ont été interpellées en Belgique et quatre autres à l'étranger. Cinq suspects ont finalement été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

Lors des perquisitions en Belgique, les enquêteurs ont saisi 165 montres, des bijoux et des produits de contrefaçon, un pistolet d'alarme, 10 kg d'or fondu et 200 petits diamants. A l'étranger, des portefeuilles de crypto-monnaies, des bijoux, 14 kilos de drogue et une arme à feu automatique avec silencieux ont été découverts. Près de 232.000 euros en liquide ont également été saisis, ainsi que sept véhicules de luxe.