Course-poursuite suivie d'un accident à Anvers, le conducteur était en état d'ébriété

La police a pris le conducteur en chasse après que celui-ci a évité un contrôle. L'homme a pris la fuite à grande vitesse en direction et a commis plusieurs infractions graves au code de la route.

Coincé après avoir percuté un feu de signalisation près du Koning Albert Park, le conducteur a volontairement embouti le véhicule de police afin de pouvoir reprendre sa fuite, a expliqué la police anversoise.

Un peu plus loin, sa voiture a dérapé sur la chaussée humide. L'automobiliste a perdu le contrôle et s'est écrasé contre un lampadaire. L'homme a été interpellé puis soumis à un test d'alcoolémie et de drogue qui s'est révélé positif.

"La passagère ne portait peut-être pas sa ceinture de sécurité au moment de l'impact et a subi de très graves blessures. Les services de secours l'ont prise en charge puis transférée inconsciente à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé", a précisé la police d'Anvers.