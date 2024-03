Deux ans de prison pour un client qui avait agressé son coiffeur en 2020

Dans ses déclarations, le coiffeur a indiqué que le client refusait de porter un masque et de respecter les règles en vigueur. Le prévenu s'était énervé lorsque le coiffeur lui a fait savoir qu'il ne le coifferait pas dans ces conditions. Des coups lui avaient alors été portés. "Mon client a été en incapacité de travail durant plus d'un an suite à cette scène de violence", expliquait l'avocat de la partie civile qui réclamait un montant provisionnel de 2.500 euros et la désignation d'un expert.

La version du prévenu, qui ne s'était pas présenté à l'audience, était différente. Il indiquait s'être senti humilié par ce coiffeur chez qui il était client depuis plus de 5 ans. Si la scène de coups n'était pas contestée, l'avocat de la défense soulignait que le salon de coiffure était resté ouvert malgré l'absence du patron. Il demandait donc au tribunal de revoir les indemnisations à la baisse.