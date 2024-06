Deux suspects placés sous mandat d'arrêt après la prise d'otage d'une famille à Ternat

"Dans la matinée du mercredi 5 juin, une famille a été victime d'un enlèvement à Ternat", a déclaré la porte-parole du parquet, Ingrid Moriau. "Le père (48 ans) et les deux enfants (13 et 21 ans) ont été séparés de la mère et enfermés. La mère (50 ans), qui travaille dans le secteur bancaire, a été obligée de collecter et remettre une somme d'argent aux auteurs du tiger-kidnapping en échange de la libération de sa famille."

"Alors qu'elle récupérait l'argent à Bruxelles, la femme a réussi à prévenir un collègue qui a alerté la police. La zone de police Bruxelles-Ouest et les unités spéciales ont alors pris en main la situation et ont pu interpeller deux suspects peu de temps après la remise de la rançon", a ajouté le parquet. Le père et les deux enfants sont sains et saufs, au même titre que la mère.