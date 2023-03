Dix ans de prison avec arrestation immédiate contre un fugitif pour des faits de mœurs

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi matin une peine de 10 ans de prison, avec arrestation immédiate, contre un homme accusé de viols, de tentatives de viols et d'atteintes à l'intégrité sexuelle et visé par les plaintes de 14 femmes. Le ministère public avait requis une peine de huit ans de prison à l'encontre du prévenu, en fuite et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen.