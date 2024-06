Dix mois et deux ans de prison pour des coups et blessures volontaires portés à Verviers

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné, mercredi, deux individus à des peines de 10 mois et 2 ans de prison avec sursis dans le cadre d'un dossier relatif à une tentative de meurtre commise le 23 janvier à Verviers.

Les condamnés, deux frères, comparaissaient détenus pour ces faits. L'un était poursuivi pour une tentative de meurtre et le second pour des coups et blessures. La victime, elle, présentait plusieurs coups portés à l'aide d'un objet tranchant. "La victime a reçu des coups au niveau des omoplates mais aussi à proximité de la carotide", a expliqué le ministère public, qui estime qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre.

Lors de l'instruction d'audience, les deux frères ont contesté toutes les préventions. Ils ont tenté d'expliquer les blessures que présentait la victime par de l'automutilation.