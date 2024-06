Emmanuel Nkunduwimye est condamné à 25 ans de prison pour crimes de guerre et de génocide

Les jurés et les juges de la cour ont retenu deux circonstances atténuantes au coupable: son âge et l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef. Du reste, ils ont estimé qu'Emmanuel Nkunduwimye "a contribué à faire de Kigali un lieu de désespoir et de barbarie pour les Tutsis" entre mai et juillet 1994. Ils ont également relevé qu'il "a contribué aux faits qui se sont déroulés à Amgar (ensemble de bâtiments à Kigali) aux côtés de Georges Rutaganda et de Robert Kajuga".

Jurés et juges professionnels ont décrit le coupable comme un individu "opportuniste, amoral et cynique", concluant qu'il a, par ses crimes, "porté atteinte à l'humanité tout entière" en préjudiciant "de manière intolérable l'une des valeurs les plus essentielles qu'est la vie humaine".