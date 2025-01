"On essaie de comprendre les circonstances": la petite Maya, 9 ans, a été retrouvée dans une maison abandonnée avec un SDF

Amélie Di Vincezo, première substitut du procureur du roi de Charleroi, donne plus de détails : "On essaie de comprendre les circonstances, dans quel contexte cette petite fille a été retrouvée par cet homme, ce qui s'est passé pendant le laps de temps entre sa disparition et le moment où elle a été retrouvée".

Mais comment la petite fille a-t-elle pu être localisée ? Amélie Di Vincenzo explique : "Ce qui a permis de la localiser, ce sont les efforts qui ont été déployés par les services de police de Charleroi, mais également la cellule disparition de la police fédérale. Des moyens importants ont été mis en œuvre, comme des chiens pisteurs et l'hélicoptère de la police fédérale. Et finalement, c'est l'exploitation des caméras de surveillance qui a permis de localiser cette petite fille et de la retrouver saine et sauve".

La mineure âgée de 9 ans, malvoyante et malentendante, était portée disparue depuis dimanche soir. Elle avait été vue pour la dernière fois dans les environs de son domicile situé rue de Sélestat à Charleroi.

"L'enfant est en ce moment prise en charge à l'hôpital, où son état de santé fait l'objet d'examens médicaux approfondis", a conclu le parquet de Charleroi. "Ce qu'on veut comprendre, c'est évidemment les circonstances de sa disparition et les circonstances également de sa découverte avec cet homme", rajoute Amélie Di Vincenzo.