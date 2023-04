Fuite d'acide sulfurique à Hasselt sur le site du fournisseur d'eau de distribution

En fin de compte, l'acide sulfurique a été évacué dans un réservoir qui doit servir d'abri en cas d'urgence.

Ce produit chimique cause des irritations cutanées, rougeurs et démangeaisons et peut occasionner des brûlures dans les cas les plus graves. Il est aussi nocif pour les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, il est conseillé de rincer abondamment à l'eau.