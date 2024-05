Guerre en Ukraine: la Belgique a déjà formé près de 2.500 militaires ukrainiens, annonce Ludivine Dedonder

L'échéance de cette livraison pose toutefois question, à la suite de différents retards dans la livraison à la Belgique des F-35, avions qui succèderont aux F-16. Jeudi, la ministre s'est montrée rassurante, indiquant que les livraisons de F-16 à l'Ukraine pourraient avoir lieu "si possible avant la fin de l'année". Afin d'accélérer le processus, la Défense a commandé des pièces de rechange. Celles-ci permettront un envoi plus rapide des F-16 vers l'Ukraine, dès que les premiers F-35 auront été réceptionnés.

L'une des principales missions reste le soutien à l'Ukraine, via le déploiement de militaires en Roumanie et en Lituanie. L'aide porte aussi sur la formation des militaires, dont des pilotes et techniciens dans l'optique de la livraison prochaine d'avions de combat F-16.

Autre théâtre d'opération, le Moyen-Orient et singulièrement l'aide humanitaire à la population civile de la Bande de Gaza. La semaine dernière, la Belgique a opéré plusieurs vols vers l'Égypte, où le matériel a été livré à la Croix-Rouge. Plus de 26 tonnes d'aide a ainsi été acheminé. La Belgique a aussi procédé à neuf largages d'aide humanitaire par voie aérienne, soit 25% de l'aide totale par ce procédé. Dans la région, la Défense belge est aussi présente en mer Rouge avec la frégate Louise-Marie, afin de sécuriser le trafic maritime ciblé par les rebelles yéménites Houthis.

La Belgique, enfin, est aussi présente en Afrique, principalement au Bénin et en République Démocratique du Congo (RDC) pour des missions de formation. Au Bénin, l'objectif est de permettre à l'armée béninoise de contrer la vague terroriste arrivant par sa frontière nord et de sécuriser le golfe de Guinée, a détaillé le chef de la Défense. En RDC, la Défense prodigue des formations académiques à Kananga et tactiques à Kindu.

La Défense achemine également de l'aide humanitaire aux populations civiles victimes du conflit à l'est de la RDC. Un premier vol humanitaire est parti la semaine dernière et un deuxième décolle ce jeudi, avec 60 tonnes de matériel, a détaillé Ludivine Dedonder. L'armée belge propose aussi des formations de moindre ampleur au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie. Il n'y a par contre plus de mission militaire au Mali. Au Niger voisin, il existe une présence "à bas niveau" depuis le récent coup d'État. Cette présence se fait dans une optique de "patience stratégique" visant à observer comment la situation évolue dans ce pays sahélien. Si la Défense compte 800 militaires à l'étranger, 900 restent bien au pays, prêts à intervenir 24 heures sur 24 en cas de besoin. En outre, 2.000 militaires sont en permanence en exercice ou en formation.