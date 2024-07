Jugement reporté contre les suspects d'un viol à caractère homophobe

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé mardi de reporter au 4 septembre prochain le prononcé de son jugement dans le dossier de deux prévenus suspectés d'avoir commis un viol à caractère raciste et homophobe. Ils encourent des peines de six et sept ans de prison pour ces faits commis dans le Carré de Liège.

Les faits reprochés aux prévenus s'étaient déroulés le 25 novembre 2023 dans un établissement du Carré de Liège. Les deux prévenus âgés de 25 et 35 ans auraient imposé une relation sexuelle buccale à un jeune homme rencontré le même soir. Ce jeune homme avait révélé qu'il avait été forcé de se soumettre sous la menace d'une arme alors qu'il avait été conduit dans les toilettes de l'établissement.

Le parquet a poursuivi les deux prévenus pour une prévention de viol, avec circonstance aggravante de séquestration et d'utilisation d'arme. Le ministère public avait aussi insisté sur le caractère homophobe des faits commis par les deux prévenus et avait requis des peines de six et sept ans contre les deux suspects.

Le jugement a fait l'objet d'un report et sera prononcé le 4 septembre.