La décriminalisation du travail du sexe, une "avancée majeure" toutefois menacée

Un an après l'entrée en vigueur de la décriminalisation du travail du sexe en Belgique, Utsopi, l'association belge pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe, "se réjouit des progrès réalisés depuis lors", analyse-t-elle vendredi dans un communiqué. L'organisation tire toutefois la sonnette d'alarme "face aux discriminations persistantes et aux attaques européennes".

Dans la nuit du 17 au 18 mars 2022, la réforme du droit pénal sexuel a été approuvée à une écrasante majorité par le Parlement fédéral. La Belgique est ainsi devenue le premier pays européen à dépénaliser la prostitution.

La réforme législative visait à mettre fin aux discriminations structurelles auxquelles font face les travailleurs et travailleuses du sexe dans tous les domaines. "Grâce à cette réforme, les comptables, avocats, directeurs de banque et plus généralement les fournisseurs de services tiers ne sont plus poursuivis en tant que proxénètes lorsqu'ils prestent des services pour des travailleuses du sexe", illustre Daan Bauwens, directeur de l'association, cité dans le communiqué.