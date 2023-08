La direction de la prison de Saint-Gilles prend le problème de la propreté au sérieux

La direction de Saint-Gilles est préoccupée par le problème de propreté au sein de son établissement, a-t-elle fait savoir vendredi soir après la publication d'articles et de vidéos soulignant le manque d'hygiène et la prolifération de rats sur place.

Concernant un éventuel manque de matériel de nettoyage, la direction précise que tout est à disposition et que les prisonniers peuvent demander chaque matin l'équipement adhoc pour nettoyer leur cellule.

Les détenus de la prison de Saint-Gilles seront transférés à terme vers la nouvelle prison de Haren, comme cela s'est fait pour les prisons de Forest et Berkendael. Inaugurée à l'automne 2022, Haren compte environ 1.150 places et doit remplacer complètement les prisons de Berkendael, Forest et Saint-Gilles