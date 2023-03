La justice francophone ouvre ses portes aux citoyens samedi

La plupart des palais de justice de Bruxelles et de Wallonie ouvriront leurs portes aux citoyens demain/samedi, à l'occasion d'une journée portes ouvertes, annonce vendredi l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be) par voie de communiqué. L'événement, destiné aux petits comme aux grands, révélera au grand public les dessous du monde judiciaire.

Procès fictifs, visites guidées et autres exposés rythmeront cette journée placée sous le signe du partage et du divertissement. Les avocats expliqueront "de manière didactique et ludique les circonstances qui peuvent amener le citoyen devant les cours et tribunaux, le fonctionnement de ceux-ci et aussi les moyens de prévenir, de limiter voire d'éviter les procédures judiciaires", résume avocats.be, à l'initiative de l'événement.

Ce dernier constitue une "occasion unique pour le citoyen d'avoir accès aux lieux dans lesquels siègent les cours et tribunaux, ainsi que de recevoir des informations sur le fonctionnement de la justice et sur la profession d'avocat et sa mission", explique l'organisme.

À travers cette journée, les avocats espèrent en outre se départir d'une série de clichés communément véhiculés sur le monde judiciaire. Ces derniers souhaitent en effet rompre avec "l'idée reçue d'un fossé entre la justice et les citoyens et montrer un visage plus humain de l'institution judiciaire, par le biais de différentes activités qui permettent de la rendre compréhensible", souligne l'Ordre des barreaux.

L'intégralité du programme est disponible sur le site www.avocats.be.