Le nouveau Premier ministre français est connu: voici qui succède à Michel Barnier

"Le président de la République a nommé M. François Bayrou Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement", selon un communiqué de l'Elysée.

Le patron du MoDem, premier allié du chef de l'Etat et figure du centre, aura la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de survivre à la menace de censure d'une Assemblée nationale sans bloc majoritaire, et de faire adopter un budget dont la France est pour l'instant privée pour 2025.

Le président Emmanuel Macron a repoussé à vendredi matin le moment de désigner un Premier ministre, laissant prospérer rumeurs et spéculations entre le chef centriste François Bayrou, l'ex-socialiste Bernard Cazeneuve ou encore un candidat surprise comme l'ancien ministre Roland Lescure.

Le délai de 48 heures qu'il avait lui même fixé mardi dernier devant les chefs de parti n'aura donc pas été tenu. De retour d'une visite éclair en Pologne, à peine arrivé sur le sol français, Emmanuel Macron a déçu les attentes et fait savoir que la nomination du nouvel hôte de Matignon n'aurait lieu que ce vendredi.

