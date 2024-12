Les familles des victimes de la tuerie de Liège expriment leur colère: "La Justice estime qu'elle n'a commis aucune erreur"

Les familles des victimes et les blessés de la tuerie de la place Saint-Lambert à Liège se sont rassemblés ce matin. L'attaque a été perpétrée en 2011 et le combat judiciaire n'est pas encore terminé.

On ne demandait pas de l'argent, on demandait que ça change pour les autres

Après un moment de recueillement tout à l'heure, les 150 personnes se sont déplacées, symboliquement, devant le palais de justice de Liège, désemparées. Fabien, le papa de Pierre Gérouville, l'une des victimes, n'a pas caché sa colère : "La Justice estime qu'elle n'a commis aucune erreur, qu'elle a respecté tout ce qui était en place, en vigueur. C'est entièrement faux. Ils n'ont pas surveillé cet individu, c'est aussi simple que ça. On a été déboutés et en plus, nous sommes obligés de payer les frais de justice qui se montent à plusieurs milliers d'euros", s'insurge-t-il.

Claudine, la maman de Laurent Kremer était aussi présente : "C'est invraisemblable et c'est vrai que les victimes, ce sont les familles, c'est Laurent. Il meurt chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle. C'est vrai qu'ils n'ont même pas fait un petit geste. On ne demandait pas de l'argent, on demandait que ça change pour les autres", dit-elle la gorge nouée.

Leur combat n'est pas terminé, car une pétition a été lancée. Toutefois, un pourvoi en cassation a très peu de chances d'aboutir.

Nordine Amrani a tué six personnes innocentes au total, cinq sur la place Saint-Lambert, et blessé plus d'une centaine d'autres, ce 13 décembre 2011.