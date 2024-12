La sécurité des sites militaires belges discrètement "testée" par la Russie? "Il y a des tentatives d'en savoir plus sur nos dispositifs"

Dans une réponse parlementaire écrite, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a fait le point sur les incidents survenus ces dernières années aux abords du Sedee (le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs de l'armée), implanté à Poelkapelle, en Flandre-Occidentale.

Enfin, 11 individus se sont introduits sur le site en 2024 (jusqu'à fin septembre), soit au moins deux à trois fois plus que les années précédentes.

Des "dommages à la clôture" ont aussi été causés par des individus à 19 reprises en 2023 et déjà à 15 reprises cette année-ci, alors que c'étaient des faits ponctuels par le passé.

Le nombre de "comportements suspects le long de la clôture (prise de photos, repérage du domaine militaire…)" était peu élevé jusqu'à récemment : 5 cas en 2020, 9 en 2021, 7 en 2022. Mais ce nombre a bondi : 20 comportements suspects en 2023, et déjà 26 en 2024, à la date du 30 septembre.

Selon la Défense, "le but principal de ces intrusions [sur le site du Sedee] n'est pas de détruire ou de voler [mais de] tester le dispositif." Pour ce faire, la Russie - puisque c'est bien d'elle dont il est question, écrit la DH - ferait appel à des quidams présents sur le sol belge (des "proxys" ou agents de fortune) pour tester la sécurité des sites militaires belges. Ceux qui ont pénétré sur le site du Sedee sont des réfugiés présents dans l'ancienne caserne militaire de Poelkapelle, reconvertie en centre d'accueil pour demandeurs d'asile.

Interrogée, la ministre de la Défense ne confirme pas que la Russie se trouve derrière ces opérations. "On n'attribue pas ces tentatives d'intrusions. Il y a encore des enquêtes qui doivent se faire", répond-elle.

Mais pourquoi la Belgique est-elle attaquée de la sorte ? "C'est un site qui peut être intéressant pour des services de renseignements ennemis. On voit le nombre d'intrusions qui augmente ces dernières années. On ne voit pas nécessairement qu'il y a des vols, mais certainement des tentatives d'en savoir plus sur nos dispositifs".