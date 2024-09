La police dresse 165 PV lors de plusieurs rassemblements de voitures de tuning

La police de Charleroi a procédé vendredi dernier à une opération policière avec d'autres zones de police (Châtelet, Haute-Senne et Boraine) lors de plusieurs rassemblements de voitures de tuning ou de sport, a-t-elle indiqué mercredi. Les participants à ces rassemblements prennent notamment part à des courses illégales.

Soixante-huit véhicules et 163 personnes ont été contrôlés à cette occasion. Quatre personnes ont été contrôlées positives à l'éthylotest et un participant détenait des produits stupéfiants. Huit véhicules présentaient un défaut d'assurance, d'immatriculation ou de contrôle technique.

La police a également dressé divers procès-verbaux, dont 165 pour infraction au Règlement Général de Police. "Cela concerne des manifestations, réunions et rassemblements sur la voie publique et/ou dans tous les lieux publics, avec ou sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, qui ne peuvent avoir lieu sans l'autorisation préalable et écrite du bourgmestre", a précisé la zone de police carolo qui prévient déjà que d'autres actions auront lieu.