L'affaire concernant le magistrat de Tongres sera jugée en octobre

Le procès en appel d'un magistrat du parquet du Limbourg, division de Tongres, poursuivi pour fraude s'est ouvert mercredi à Anvers. Dominique Renotte est soupçonné de fraudes autour de la revente d'"oldtimers". Sa compagne, juge dans le Limbourg, et trois autres personnes sont également poursuivies. Il a été convenu avec toutes les parties que l'affaire serait jugée les 9 et 16 octobre.

L'enquête visant Dominique Renotte (qui a également été magistrat de presse par le passé) a débuté en février 2019. Collectionneur de voitures anciennes, il est soupçonné de blanchiment d'argent et de faux en écriture dans le cadre d'un commerce d'"oldtimers", une activité par ailleurs incompatible avec sa fonction. Il n'était pas inscrit au registre du commerce, n'aurait pas déclaré les revenus tirés de cette activité et n'aurait pas payé la TVA sur les voitures vendues.

Au début du mois de juillet 2019, des perquisitions ont été menées à son domicile et à son bureau au parquet. Plusieurs de ses voitures de collection ont été saisies. Dominique Renotte et sa compagne ont été interpellés. Cette dernière a été laissée en liberté après l'interrogatoire, tandis que le magistrat de Tongres a été inculpé et placé sous mandat d'arrêt par le conseiller-juge d'instruction. M. Renotte a passé plus de deux mois en prison, où il a été battu par d'autres détenus. Il a été libéré sous conditions en septembre 2019.