Le groupe "Droits de l'homme dans l'Église" exige un fonds de réparation pour les victimes

Si le groupe adhère à la plupart des 137 recommandations présentées jeudi par la commission d'enquête de la Chambre, chargée d'enquêter sur les violences sexuelles perpétrées au sein et en dehors de l'Église, il préfère la création d'un fonds de réparation que celle d'une nouvelle commission d'arbitrage.

La commission recommande également de créer un nouveau centre d'arbitrage, mais avec un autre mode de calcul des montants de dédommagement. Le groupe de travail "Droits de l'homme dans l'Église" ne croit pas en la procédure d'arbitrage, "où les victimes sont une nouvelle fois inscrites sur une liste", a estimé l'avocat Johan Vande Lanotte.

"Un fonds de réparation devrait permettre d'éviter un nouveau calvaire. De manière relativement simple, les victimes devraient pouvoir être indemnisées et le gouvernement devrait prendre le relais après toutes ces années. L'État peut ensuite récupérer l'argent auprès de l'Église s'il le souhaite. Un tel fonds devrait être réglementé par la loi, ce qui relèvera évidemment du prochain gouvernement et du prochain parlement", a-t-il poursuivi, soutenant que les victimes ne veulent plus passer 10 années à se battre pour obtenir une indemnisation.