Le Premier ministre portugais démissionnaire aurait été victime d'une erreur de nom

Le ministre de l'Économie, Antonio Costa Silva, plaide, pour sa part, l'innocence et affirme n'avoir subi "aucune pression" ni avoir eu le moindre contact avec l'un des protagonistes de l'affaire, l'avocat Diogo Lacerda Machado, écrit Le Point. De plus, il semblerait que les écoutes téléphoniques ne sont qu'indirectes. On entend seulement deux des suspects mentionner le fait qu'il faudra "trouver une façon de parler" au ministre de l'Économie.

Toujours selon Le Point, le juge d'instruction Nuno Dias Costa n'a reconnu dans le dossier du ministère public aucune preuve de délit de la part du Premier ministre et il considère que les autres pièces du dossier sont "vagues" et ne justifiaient pas l'arrestation de cinq suspects. Le juge a rectifié les chefs d'accusation en abandonnant les charges les plus graves, malversation et corruption, pour ne retenir que le trafic d'influence et l'obtention d'avantages indus.